Nations League, Svizzera-Portogallo 1-0: Rui Patricio in campo 90 minuti

Brutta sconfitta per il Portogallo di Fernando Santos nella quarta giornata della Nations League. Dopo la vittoria di una settimana fa per 4-0, la squadra di Rui Patricio - orfana di Cristiano Ronaldo - cade 1-0 contro la Svizzera. Decisivo il gol lampo di Seferovic al primo minuto di gioco, un colpo di testa non velocissimo ma preciso che beffa il portiere della Roma. Il numero uno giallorosso in campo ovviamente da titolare e per tutti i 90 minuti. Ora il Portogallo, vista la vittoria della Spagna, è secondo a 7 punti.