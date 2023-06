Nations League, Spinazzola titolare nel match contro la Spagna

Il terzino giallorosso è l'unico a partire dal primo minuto nella semifinale in programma contro le furie rosse in Olanda. Solo panchina per Pellegrini e Cristante

L'Italia si appresta a scendere in campo nel difficile match delle semifinali di Nations League che la vede protagonista contro la Spagna. La squadra del commissario tecnico Roberto Mancini, campione d'Europa in carica, vuole rialzarsi dopo l'atroce delusione dell'esclusione dal mondiale di Qatar2022. L'allenatore azzurro ha scelto gli undici di partenza che scenderanno in campo nel match in programma allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, in Olanda. Tra i romanisti, l'unico presente è Leonardo Spinazzola. Restano in panchina, ma pronti a subentrare a partita in corso, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante.