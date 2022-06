Nations League, Rui Patricio guarderà Portogallo-Spagna dalla panchina

Al suo posto giocherà Diogo Costa

Convocato dal suo Portogallo dopo i festeggiamenti per la vittoria della Conference, Rui Patricio non parteciperà alla sfida tra lusitani e Spagna di Nations League. Solo panchina dunque per l'estremo difensore della Roma che lascerà il posto a Diogo Costa. Una situazione inattesa che ha scosso anche Mourinho: "Come fate in Portogallo a dire che non giocherà titolare in Nazionale dopo la stagione nella Roma? Per me è un'eresia" ha detto lo Special One in un'intervista rilasciata a Record.