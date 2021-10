Nations League, Belgio-Francia: Veretout parte dalla panchina

Il centrocampista della Roma non è tra i titolati di Deschamps nella semifinale di stasera

Questa sera all'Allianz Stadium si decide l'avversaria della Spagna nella finale di Nations League in programma domenica sera. E di conseguenza anche chi contenderà all'Italia il terzo posto nella finalina che andrà in scena nel pomeriggio. Francia e Belgio si scontrano in un altro big match dal sapore di Serie A visto che sono presenti diversi calciatori che giocano nel nostro campionato. Come Jordan Veretout, unico rappresentate della Roma questa sera ma che partirà dalla panchina. A centrocampo Deschamps ha puntato su Rabiot e Pogba. In campo dall'inizio anche il milanista Theo Hernandez.