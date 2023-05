Nation League, Wijnaldum tra i convocati dell’Olanda di Koeman

L'Olanda rende noti i convocati per la Nations League, in programma dal 14 al 18 giugno. Nella lista di Koeman c'è anche Wijnaldum. Gli Orange, padroni di casa della manifestazione, affronteranno la Croazia a Rotterdam. In caso di vittoria sfideranno la vincente tra Italia e Spagna, nella finalissima prevista per il 18 giugno. In caso di sconfitta contro i croati, invece, ci sarà la "finalina" per il terzo posto. Prima di arrivare a questa fase conclusiva, l'Olanda non ha mai subito sconfitte realizzando un girone di qualificazione eccellente nel gruppo in cui erano presenti Belgio, Galles e Polonia.