Natale di Roma, la Lazio pubblica il video celebrativo ma quante gaffe storiche

Tra il ritardo negli auguri, la statua di Augusto e la data sbagliata, i biancocelesti hanno ricevuto parecchie critiche e sfottò sui social

Il 21 aprile resta una data di festa e di storia per la città di Roma, che festeggia in questo giorno l'anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 753 a.c. Un'occasione per celebrare la Città Eterna, come ha fatto ovviamente il club giallorosso e come ha fatto, o forse provato a fare, anche la Lazio. Che su Twitter ha pubblicato un filmato alle 18.30, decisamente in ritardo rispetto a tutti gli altri, come ovviamente notato da decine di fan nei commenti. Oltre a questo, però, nel video che ripercorre le tappe più importanti della storia di Roma, i biancocelesti sono incappati in diverse imprecisoni. La prima è quella della statua di Cesare Augusto ai Fori Imperiali, primo imperatore della storia, ma nel frame dedicato la statua raffigurata era quella di Giulio Cesare. Si vola poi fino alla data della proclamazione di Roma come nuova capitale d'Italia, avvenuta nel 1871 (il 3 febbraio) e non nel 1861 come riportato nel video celebrativo della Lazio. Neanche a dirlo, nei commenti queste gaffe, insieme al ritardo negli auguri, non sono state perdonate né dai tifosi della Roma che da quelli biancocelesti.