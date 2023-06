Napoli, scelto il sostituto di Spalletti: sarà Rudi Garcia

È arrivato, ufficialmente, il nome del prescelto che siederà sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. Dopo l'addio clamoroso di Luciano Spalletti che ha riportato lo scudetto nella città partenopea, il nuovo volto che guiderà i campani è un'altra vecchia conoscenza della Roma: il mister francese Rudi Garcia. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, che tramite un tweet ha, di fatto, presentato il nuovo allenatore: "Dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo". Per Garcia, è un ritorno in Serie A dopo essere stato alla guida della Roma dal 2013 al 2016. Terminata la sua esperienza nella capitale a sostituirlo è stato proprio Spalletti. Ora la situazione si è completamente ribaltata. Nella sua ultima esperienza, invece, il tecnico francese ha allenato l'Al-Nassr in Arabia Saudita.