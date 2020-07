Napoli-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Obiettivo ripartire per la Roma dopo la doppia sconfitta con Milan e Udinese che ha allontanato la zona Champions League. A nove partite dal termine sono 12 i punti che separano i giallorossi dall’Atalanta. Troppi per pensare a una rimonta, ma la squadra di Fonseca deve stare attenta anche a chi arriva dalle retrovie. Il Napoli è sesto e dista solo tre lunghezze, di conseguenza la sfida di domenica si trasforma in un altro scontro diretto per l’accesso alla prossima Europa League.

Napoli-Roma, le probabili formazioni di Fonseca

La Roma non potrà contare su Perotti, espulso ieri contro l’Udinese, mentre rientreranno dalla squalifica Pellegrini e Veretout. Da valutare, invece, le condizioni di Pau Lopez che sta faticando nel recuperare dalla micro frattura al polso sinistro. Dovrebbe rientrare Mancini fermo solo per un attacco di gastroenterite. In porta dunque confermato Mirante e linea a 4 composta da Zappacosta, Smalling, Mancini e Kolarov. In mediana spazio a Cristante e Veretout, con Kluivert, Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti. In attacco torna Edin Dzeko dal primo minuto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Napoli-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

Napoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva e in diretta televisiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).