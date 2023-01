Napoli, niente ritiro in vista della Roma. Formazione confermata: dubbio Elmas

Il Napoli non cambia. Spalletti non modifica il rito prepartita, vuoi perché funziona vuoi per scaramanzia. Il tecnico toscano non ha indetto nessun ritiro in vista del match contro la Roma di questa sera. Come sottolinea 'Il Mattino', infatti, questa è diventata un'abitudine consolidata quando si tratta di una partita serale. Un modo per trasmettere serenità, ma non solo. Il programma è il classico raduno il giorno della partita per l'ultima seduta atletica dove si preparano gli ultimi dettagli. E magari si sciolgono i dubbi di formazione. Spalletti è orientato a confermare la formazione che ha 'cancellato' la Juventus: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Qualche dubbio solo sull'esterno offensivo, dove potrebbe entrare Elmas al posto di Politano.