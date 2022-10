Napoli, Juan Jesus: “Siamo sulla strada giusta”

Sentite qualcosa di diverso rispetto allo scorso anno? “Quest’anno fuori c’era tanta gente che non ci credeva. Questo è un gruppo di ragazzi per bene, che lavorano ogni giorno per migliorarsi. C’è serenità nel fare il nostro lavoro, miglioriamo ogni partita. Abbiamo ancora tante partite da fare, dobbiamo continuare così