Napoli, festa per lo scudetto in città e spunta uno striscione contro la Roma

Dopo 33 anni gli azzurri tornano a vincere il campionato, ma la rivalità con la Curva Sud non passa mai in secondo piano

"C'è chi perde lo striscione e chi vince il tricolore", questo la scritta dei tifosi del Napoli contro la Roma. Il riferimento è al furto dello storico stendardo dei Fedayn da parte degli hooligans serbi. I sostenitori della Stella Rossa lo hanno poi bruciato in curva. La città campana è pronta alla festa per lo scudetto. Dopo 33 anni gli azzurri tornano a vincere il campionato, ma la rivalità con la Curva Sud non passa mai in secondo piano. Le due tifoserie si erano scontrate a gennaio sull'autostrada A1. Gli incidenti avevano portato alla chiusura delle trasferte per due mesi.