Nani (ex ds Brescia e West Ham): “Matic darebbe stabilità e solidità alla Roma”

L'ex direttore sportivo di Brescia e West Ham ha detto la sua sull'eventuale approdo di Matic alla Roma

Gianluca Nani, ex direttore sportivo di Brescia e West Ham, ha parlato ai microfoni di TMW News circa un eventuale approdo di Nemanja Matic, centromcapista del Manchester United, alla Roma nel prossimo mercato estivo. Di seguito riportiamo le sue parole in merito: "La Roma? È una buona squadra buona con un tecnico super blasonato come Mourinho: l'anno prossimo si vedranno le ambizioni dei giallorossi attraverso la campagna acquisti della prossima estate, ma intanto ora si giocano le chance per la Champions League. Matic come rinforzo per la Roma? Mourinho lo ha avuto al Chelsea e al Manchester United, è solido e dà equilibrio, ha una gran presenza fisica, ha 33 anni ed è nella piena maturità. Ripeto, dà stabilità e solidità alla Roma".