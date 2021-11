Nainggolan pazzo di Roma: “Che meravigliosi ricordi”. E posta la foto della maglia

“È sempre un immenso piacere tornare, ma è sempre un enorme dispiacere dover andar via”, ha detto Radja

Radja Nainggolan e la Roma, un amore destinato a non finire mai. Anche adesso che gioca in Belgio, dopo le esperienze con Inter e Cagliari, Radja ha la Roma nel cuore e lo dice lui stesso pubblicando la foto di una ragazza di spalle, all’Olimpico, con la sua maglia: “Non è per lei - chiarisce il centrocampista -. Ma per gli spalti, la maglia e i meravigliosi ricordi”. Il tutto corredato da due cuori giallorossi. Anche a migliaia di chilometri di distanza, Nainggolan e la sua famiglia continuano ad amare la Roma e Roma dove, nei giorni scorsi, sono venute per una piccola vacanza moglie e figlie: “È sempre un immenso piacere tornare a Roma, ma è sempre un enorme dispiacere dover andar via”, ha scritto ClaudiaNainggolan su Instagram. Il tempo passa (hanno lasciato la casa di Casal Palocco da tre anni), l’amore no.