Nainggolan attacca il ct Martinez: “Se dovesse richiamarmi rifiuterei”

Radja Nainggolan non fa sconti a nessuno, in campo e fuori. L'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter attualmente in forza all'Anversa (sua città natale), ha parlato a VRT del suo rapporto con Martinez, ct del Belgio: "Con Wilmots ho fatto un buon Europeo nel 2016, poi è arrivato Martinez e mi ha allontanato dalla nazionale. Venne anche in Italia per dirmi che in nazionale non poteva farmi giocare nello stesso ruolo che occupato nella Roma, è convinto che creerei un brutto clima nello spogliatoio. Se dovesse richiamarmi? Non succederà, ma rifiuterei. Gli altri ct mi hanno accettato così come sono, permettendomi di fumare in balcone. Che problema c'è? I polmoni sono allenati, non credo ci sia nulla di male nel fumare qualche sigaretta. Mi rilassa, lo facevo per evitare lo stress".