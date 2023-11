Murasek (capo scout Slavia): “La Roma ci ha sottovalutati, possiamo battere tutti”

"A Roma abbiamo giocato sotto il nostro livello, per questo ci hanno sottovalutati. Nel calcio se parti piano, se non giochi al massimo, perdi il controllo della gara", ha aggiunto il dirigente ceco

Jakub Murasek, capo osservatore dello Slavia Praga, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb in cui ha anche commentato la doppia sfida di Europa League con la Roma di José Mourinho che visto all'andata il 2-0 per i giallorossi, al ritorno lo stesso risultato per i cechi che ora sono primi in classifica. Di seguito un estratto delle sue parole.

La dimostrazione che il calcio ceco è vivo è il risultato contro la Roma in Europa League.

"Il calcio ceco è impegnativo a livello fisico, ci sono tanti duelli, servono capacità atletiche. Ci sono forse lacune tecniche ma a livello atletico le possiamo compensare. E possiamo competere anche nelle gare secche contro le grandi, vedi contro la Roma".

Vi hanno sottovalutati?

"Senza dubbio. A Roma abbiamo giocato sotto il nostro livello, per questo ci hanno sottovalutati. Nel calcio se parti piano, se non giochi al massimo, perdi il controllo della gara. Abbiamo segnato rapidamente, poi avevamo un grande bisogno di questa vittoria... Dovevamo dimostrare il nostro spirito ai tifosi e in casa possiamo battere tutti".

