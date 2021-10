Mudingayi: “Le polemiche di Mourinho per distogliere l’attenzione dalla sconfitta”

Le parole dell'ex calciatore: "Quando sei alla Lazio, vuoi sempre giocare la partita contro la Roma, come in generale tutti i derby. È un appuntamento che ti dà qualcosa in più"

Mourinho è tornato a parlare della sconfitta del derby anche nel post gara di Conference League. Ma non è l'unico: lo ha fatto anche Gaby Mudingay, a TuttoMercatoWeb.com in occasione di Bologna-Lazio.

Ha visto il derby vinto dalla Lazio? Avrà dei benefici dopo il successo? "Sì l'ho visto. Quando sei alla Lazio, vuoi sempre giocare la partita contro la Roma, come in generale tutti i derby. È un appuntamento che ti dà qualcosa in più: io ho solo bei ricordi al di là delle vittorie e delle sconfitte".

Le polemiche di Mourinho per gli episodi arbitrali? "Vuole far parlare di sé e credo lo faccia anche per distogliere l'attenzione dalla squadra dopo la sconfitta. È strategia".

Eppure prima del derby la Lazio era in difficoltà... "Sì nelle precedenti partite aveva dato quest'impressione. Ma credo sia normale con un nuovo sistema di gioco. Credo che da domenica scorsa in poi, passando per la vittoria in Europa League, possa iniziare un nuovo campionato per la squadra di Sarri".