Mourinho: “Vincere la prima in trasferta è stato importante. Il Servette ha qualità”

Le parole del tecnico portoghese: "Conosco bene l'allenatore, abbiamo giocato contro Manchester United-Anderlecht. Ha delle buone idee"

Redazione

José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso soffermandosi in particolare sulla sfida di questa sera contro il Servette: "Vincere la prima partita fuori casa è importante, ti dà la sicurezza che non abbiamo avuto l'anno scorso quando abbiamo perso a Ludogorets. Dobbiamo continuare a vincere per metterti in una posizione confortevole. Questa è la prima di due in casa. Se riusciamo a vincerla, i 6 punti sono già una buona base di partenza".

Nessuna partita è semplice, soprattutto in Europa. Che insidie nasconde la partita con il Servette? "È una squadra che ha fatto molto bene nei preliminari di Champions League. Ha vinto contro il Genk, lo ha eliminato, e dopo con la squadra scozzese (Rangers) è stata lì fino alla fine. È in Europa League per fare bene ma la sconfitta alla prima in casa li mette già in difficoltà. Finire la seconda gara con 0 punti sarebbe negativo. Verranno a lottare per i punti. Da quello che ho analizzato, sono una squadra positiva con qualche giocatore esterno con buonissima qualità. L'attaccante ivoriano ha un'ottima presenza fisica e un buon piede sinistro. Conosco bene l'allenatore, abbiamo giocato contro Manchester United-Anderlecht. Ha delle buone idee, le sue squadre sono sempre molto organizzate. Non sarà sicuramente facile però vogliamo vincere e andiamo lì con questa intenzione".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.