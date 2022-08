Mourinho tuttofare a Trigoria: “Il giardiniere ha bisogno di una mano in più”

José Mourinho ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Il tecnico portoghese ha condiviso uno scatto mentre mette in azione gli irrigatori di Trigoria: "Con questo tempo i giardinieri hanno sempre bisogno di una mano in più". Archiviata la vittoria di Salerno oggi la squadra si è allenata in vista della sfida di lunedì contro la Cremonese. Calcio d'inizio alle ore 18.30, sarà l'esordio stagionale per la Roma allo stadio Olimpico che sarà sold out per l'occasione.