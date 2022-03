Mourinho sorride prima e dopo: “Sapevo che avremmo vinto il derby”

In un post sul suo profilo Instagram il tecnico portoghese mette due foto che lo ritraggono con il sorriso, una scattata sul pullman prima della gara l'altra nello spogliatoio dopo la vittoria

"Quando sai che vinci prima della partita, la foto sul pullman e quella dello spogliatoio sono molto simili" scrive in un post su Instagram Josè Mourinho mostrando due immagini che lo ritraggono sorridente prima e dopo il derby di oggi vinto per 3-0. "Oggi è stata speciale perché sembrava che tutto quello che abbiamo pianificato è stato fatto. Merito dei giocatori. La Lazio nel secondo tempo hanno giocato con orgoglio ma noi abbiamo controllato. Ancora merito dei giocatori" ha detto il tecnico in una delle interviste.