Mourinho scherza con Spalletti: “Ti auguro di perdere la prossima fuori casa”

Siparietto tra i tecnici di Roma e Napoli. Luciano gli risponde: "Qui abbiamo gli amuleti e questo che dici ti tornerà indietro"

Roma-Napoli è il 24 ottobre, ma fuori dal campo la sfida è già iniziata. Protagonisti, neanche a dirlo, i due allenatori: Mourinho e Spalletti si sono incrociati nel post partita su Dazn nel doppio collegamento. E hanno subito cominciato a scherzare: "Ti auguro di perdere la prossima partita fuori casa", ha detto José a Luciano, reduce dalla settima vittoria consecutiva in campionato. La risposta del tecnico toscano non si è fatta attendere: "Qui abbiamo gli amuleti e quello che dici ti tornerà indietro...". Il riferimento di Mourinho è proprio a Roma-Napoli: gli azzurri dopo la sosta sfideranno il Torino in casa e poi il Legia Varsavia in Europa League ancora allo stadio Maradona. La prima trasferta è proprio quella dell'Olimpico contro la Roma.