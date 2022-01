Mourinho: “Rui Patricio c’è”. Visite per Maitland-Niles. Il no-vax si vaccinerà

Conferenza stampa di Mourinho pre Milan-Roma. Maitland-Niles sarà un giocatore della Roma. Delusione della femminile in Supercoppa

Maitland-Niles è il primo acquisto della Roma nel mercato di riparazione e potrebbe già essere a disposizione per la sfida contro la Juventus, adesso l’obiettivo è il centrocampista. E sul tavolo per Kamarasi registrano passi in avanti. Il Marsiglia deve 20,5 milioni alla Roma per i riscatti obbligati di Under e Pau Lopez. Poco meno di metà della cifra sarebbe cancellata in caso di arrivo di Kamara sei mesi prima della scadenza del contratto. Resta da convincere il 22enne che ha offerte dalla Premier. Sul mercato in uscita, Gonzalo Villarha rifiutato la Sampdoria e aspetta la chiamata da parte dell’Inter. Pinto pensa già al mercato estivo, sul taccuino del dirigente portoghese c’è Vojvoda, terzino destro del Torino classe 1995.