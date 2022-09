Mourinho ringrazia Zaniolo: “Ha fatto uno sforzo per dare una mano alla squadra”

Il tecnico giallorosso aggiunge: "Quando abbiamo fatto il 2-1 era pronto per entrare e correre qualche rischio per i compagni"

José Mourinho ai microfoni di Dazn ringrazia Nicolò Zaniolo: "Approfitto per dirgli quello che gli ho detto in panchina: 'Grazie mille per il tuo sforzo per stare qui, recuperare e dare una mano alla squadra'. Quando abbiamo fatto il 2-1 era pronto per entrare e correre qualche rischio per la squadra. Ma c'era solo lui, e senza lui cambia la dinamica della squadra". Queste sono le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della sfida vinta 2-1 dalla Roma contro l'Empoli.