Mourinho ringrazia lo Zorya sui social: “Questo è il calcio che amiamo”

Mourinho ringrazia sui social gli ucraini per la partita fatta contro il Bodo

Mourinho ringrazia pubblicamente sui social lo Zorya, commentando sotto un loro post Instagram. "Grazie per l'onestà con la quale avete provato a vincere il match... Lo stesso fatto dal Cska contro di noi. Questo è il calcio che tutti amiamo. Vi auguro il meglio per il futuro". Questo il commento di Josè Mourinho, grato alla squadra ucraina per aver stoppato il Bodo e consegnato di fatto il primo posto nel girone ai giallorossi. Primato che significa accesso diretto agli ottavi di Conference League senza passare dagli spareggi, nei quali la Roma avrebbe dovuto incontrare una retrocessa dall'Europa League, tra le quali ci sono squadra importanti come il Leicester. Testa dunque al campionato e alla Coppa Italia, con la prima partita in programma per il 12 gennaio. I pensieri europei sono rimandati almeno fino a marzo, per la felicità dell'allenatore portoghese.