Mourinho resterà fino al 2024. Totti: “La Roma può vincere l’Europa League”

La Roma è al lavoro per preparare la sfida di domenica contro la Sampdoria. Ivan Zazzaroni oggi ha parlato del futuro di Mourinho: "Non sta rispondendo a nessun tipo di richiesta e la sua intenzione è quella di andare fino alla scadenza del contratto". Il contratto del portoghese scade nel 2024 e il tecnico vorrebbe comunque delle rassicurazioni sul suo terzo anno in giallorosso. Con i Friedkin non è stata intavolata alcuna discussione, anche perché la proprietà, in virtù di un altro anno del contratto dell'allenatore, ritiene che non ci sia carattere d'urgenza.