Mourinho punta la Juve: “Di nuovo al lavoro” – FOTO

Quella con la Juventus non sarà mai una partita come le altre per José Mourinho. Il tecnico della Roma sente particolarmente la sfida con i bianconeri e spera di uscire dall'Allianz Stadium a testa alta domenica prossima. Dopo tre giorni di riposo oggi lo Special One è tornato in campo con la squadra a Trigoria. "Di nuovo al lavoro" ha scritto in un post su Instagram. I giallorossi si sono allenati nel pomeriggio. In gruppo anche Nicolò Zaniolo, che dopo aver lavorato a parte per un fastidio al flessore ha ripresa gli allenamenti con i compagni e sarà regolarmente in campo domenica.