Mourinho, prima vittoria in arrivo: Serra sarà deferito. Domani la sentenza

Stasera l'ottavo di finale con la Real Sociedad, domani la sentenza della Corte sportiva d’appello. Mourinho punta a due vittorie, e la seconda al momento sembra davvero ad un passo. E' confermato, infatti, il deferimento di Marco Serra. Oggi infatti, in tarda mattinata, si chiuderà l’indagine della Procura Federale verso l’arbitro di Torino per le sue offese al tecnico portoghese: “Ti prendono tutti per il culo… Vai casa, vai a casa“. Le sue parole, più il suo comportamento a bordocampo e negli spogliatoi costeranno caro a Serra. Nel dispositivo del Procuratore capo Giuseppe Chiné sarà comunicato quindi il deferimento del quarto uomo e le motivazioni. Una prima vittoria per Mourinho che ora aspetta anche la decisione sulla sua squalifica, quella sospesa prima della gara contro la Juventus per ulteriori indagini. Domani pomeriggio la Corte sportiva d’appello prenderà una decisione: se la squalifica venisse azzerata Mou sarà in panchina sia col Sassuolo che al derby.