Mourinho: “Pazzini non ha mai giocato per me però mi ha aiutato per il Triplete”

Il tecnico giallorosso nel prepartita di Verona-Roma

Redazione

Le parole di Mourinho, Tudor, Simeone e D'Amico nel prepartita di Hellas Verona-Roma

MOURINHO A DAZN

Non ha mai giocato per me però mi ha aiutato a vincere il triplete perché eravamo a pari punti o sotto la Roma quando lui ha segnato due gol all’olimpico. È stato il giorno del sorpasso dell’Inter. Poi abbiamo vinto il triplete. Quindi pur non avendolo avuto è stato molto importante per la mia carriera! In qualche momento in cui non abbiamo controllato la partita contro una squadra il Cska ed era il nostro obbligo controllare per 90 minuti.

Come giocherà la Roma? "Non lo dico. Ho tanti dubbi in relazione a come giocherà il Verona, perché Tudor è arrivato da pochi giorni e ho tanti dubbi. È normale che gli stessi dubbi che hai tu, anche gli altri possono averli"

MOURINHO A RADIO RAI

"Non potevo pensare, è arrivato 3 giorni fa è difficile cambiare questa dinamica. La squadra giocava con Juric in un modo simile. Sono bravi a far arrivare la palla in una zona pericolosa".

TUDOR A RADIO RAI

"Devo allenare, devo far giocare bene la squadra. Mi trovo in un club che mi piace come è organizzato, con le persone giuste. Quello che ho trovato in questi due allenamenti sono ragazzi disposti al sacrificio. Mi piacerebbe avere del tempo per lavorare tra le partite, nella prossima ce ne sono già tre che non si può lavorare ma bisogna accettare questo momento qui. La squadra l'anno scorso con Juric giocava in un modo simile, è difficile giocare con queste squadre. Sono bravi a far arrivare la palla in una zona pericolosa. E' una squadra che mi piace, 0 punti in 3 partite ma poteva fare punti contro l'Inter o col Bologna. E' una squadra che finirà tranquilla in classifica"

SIMEONE A DAZN

Chiaro che ogni allenatore ha suo modo di fare. Tudor dimostra carattere e lo vuole anche da noi. Ha chiesto la voglia di fare e di concretizzare ma ha chiesto soprattutto il carattere

Riguardo il carattere ha punti in comune col Cholo? Certo. Me lo ricorda per la garra e la voglia. Bisogna mantenere questa filosofia e metterla nel campo

D'AMICO A DAZN

Sicuramente oggi è un prepartita in cui si fa fatica a spiegare una decisone sofferta e inusuale per il verona. Dopo riflessioni abbiamo deciso di cambiare.

Perché Tudor? Tudor perché credo possa lavorare sul carattere e credo che abbia le caratteristiche adatte a quelle dei giocatori

Rispetto a Juric è un passo indietro? Sostituire juric è difficile. Non è giusto fare paragoni. Sapevamo che cambiare sarebbe stato difficile perché doopo due anni di lavoro e di risultati lo sapevamo. Le caratteristiche dei giocatori sono specifiche. Dopo il cska sono stato onesto. Erano le sensazioni che ho avuto in panchina. In alcuni momenti non abbiamo dominato il gioco come piace a noi. Ho pensato che era un obbligo controllare la partita e non lo abbiamo fatto

Vista la formazione di oggi come giocate? Non te lo posso dire. Ho molti dubbi su come giocherà hellas perché tudor è arrivato da poco. Non parlo