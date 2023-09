Mourinho, ospite a un evento Adidas: “Torno a Roma per allenare 7 giocatori”

Il tecnico ospite d'onore in una giornata in cui erano presenti anche la calciatrice campionessa del Mondo Olga Carmona e l'atleta americano Noah Lyles

Nell'ultimo giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti e dopo il silenzio post Roma-Milan, Josè Mourinho è stato l'ospite d'onore di un evento Adidas (suo nuovo sponsor personale) in cui erano presenti anche la calciatrice campionessa del Mondo Olga Carmona e l'atleta americano Noah Lyles. Il tecnico ha postato su Instagram le foto dell'evento che ha ripercorso anche gli anni di carriera dello Special One e poi ha scritto: "Una giornata con Olga Carmona e Noah Lyler. E molti altri dalla famiglia Adidas. Grazie mille per il bel tempo passato a Byorn, Guenter,A lberto e tutti quelli al campus. È ora di tornare a Roma e lavorare con... 7 giocatori!". In riferimento ai tanti nazionali partiti ma pure a qualche infortunato. I sette calciatori con i quali Mourinho riprenderà la preparazione sono Svilar, Belotti, El Shaarawy, Llorente, Smalling, Kardsorp e Kristensen.