Mourinho ospita a Trigoria i tecnici della Mahd Academy: “Tornerò in Arabia Saudita”

Lo Special One ha incontrato i giovani allenatori sauditi dell'Academy di cui è ambassador, ospitandoli per alcuni giorni a Trigoria: "È stata una grande esperienza, è bello conoscere mondi diversi dal mio"

Settimana importante e formativa a Trigoria, anche per José Mourinho. In questi giorni, infatti, nel centro sportivo giallorosso sono arrivati Al Hebayeb, Walid Al-Mutairi e Ibrahim Al-Suqayani, tre tecnici della Mahd Sports Academy, il centro di formazione in Arabia Saudita di cui lo Special One è ambassador. I tre giovani allenatori sono entrati a Trigoria, hanno trascorso parecchio tempo con Mourinho, Nuno Santos e il resto dello staff giallorosso. Un'esperienza bellissima documentata sui social della Mahd Academy, con il commento dell'allenatore portoghese su Instagram: "Bravi ragazzi, molto aperti a imparare, sono felice di averli avuti per una settimana". Ma soprattutto Mourinho ha parlato in maniera più estesa proprio ai canali social dell'Academy saudita: "Una grande esperienza, dal punto di vista umano ma anche tecnico. Sono ragazzi con un grande desiderio di imparare, di conoscere un mondo diverso. Gli allenatori che fanno belle domande dimostrano di essere persone con grande qualità e potenziale. Quindi ho cercato di dargli un po’ della mia esperienza, anche interessandomi al loro mondo che è diverso dal mio. Probabilmente diranno 'grazie Jose per averci fatto venire', ma non sarebbe giusto. Anche io dovrei dirgli 'grazie ragazzi per essere venuti e aver condiviso'. È stata una bella esperienza anche per me".

Mourinho, come ricordato, è ambassador di questa società di formazione sportiva: "Ho contatti con la Madh Academy, ma quando sei così in contatto di persona, la vivi in maniera diversa. Voglio che sappiano che sono sempre qui a disposizione per aiutarli. Ogni allenatore deve sempre vedere e conoscere altri mondi, chi ha raggiunto determinati livelli come noi non ha tempo per niente, ma solo per giocare e viaggiare, dormire bene se vinci e dormire male se perdi. Loro sono nell’età in cui hanno ancora questa possibilità. Se l’Academy glielo permette, di viaggiare e incontrare me o altri allenatori, è un accumulo di esperienza molto bella per il loro sviluppo. A volte puoi imparare anche le cose brutte. Sono molto felice di aver aperto il mio mondo a loro. Non vado in Arabia Saudita da qualche anno, quando avrò l’opportunità tornerò sicuramente".

Ovviamente felicissimi anche Al Hebayeb, Walid Al-Mutairi e Ibrahim Al-Suqayani, che hanno ricevuto in regalo dalla Roma anche delle maglie giallorosse personalizzate. Uno di loro, Al-Mutairi, addirittura con il numero 10. "Una grande esperienza, è stata un'emozione indescrivibile incontrare Mourinho, uno dei migliori della storia. Bello vedere anche la coesione del gruppo, anche con i portieri, e lo spirito della squadra. Avevamo parlato anche con Nuno Santos per telefono, ha spiegato cosa aveva preparato per l’allenamento. Ci siamo preparati delle domande da fargli, abbiamo molto da imparare", il commento dei tre tecnici. Che hanno incontrato ovviamente anche Tiago Pinto, con la foto celebrativa a ricordare il momento.