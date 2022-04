Napoli-Roma, Oliveira: “Meritavamo molto di più”. Abraham: “Fino alla fine”

I giocatori giallorossi, oltre a Mourinho, hanno pubblicato su Instagram dei post per commentare la gara del Maradona

La Roma esce con un solo punto dal 'Maradona', ma con tanto orgoglio per una grande prestazione soprattutto nel secondo tempo. Sui social, dopo la partita, i giocatori giallorossi hanno mostrato la loro soddisfazione, a partire da Lorenzo Pellegrini che si è limitato a qualche scatto del match e delle emoji. Poi Sergio Oliveira, con una punta di rammarico: "Meritavamo di più, molto di più. Ma continuiamo così". Su Instagram ha scritto anche Carles Perez: "Spirito di squadra". Anche José Mourinho sui social ha commentato la partita contro il Napoli: "Mi è piaciuto molto giocare nello stadio Maradona, sono così orgoglioso dei miei giocatori/squadra... che famiglia. Mi dispiace per i tifosi che non sono potuti venire. Ora è tempo di treno e pizza". Infine il pensiero di Tammy Abraham:"Fino alla fine".