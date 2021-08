Mourinho: “Oggi vogliamo giocare per vincere, ho la stessa ambizione di 20 anni fa”

Le parole dello Special One nel pre partita: "Ovviamente abbiamo analizzato il nostro avversario, che è forte e può far male ma ha qualche punto che possiamo cercare su cui possiamo fare"

José Mourinho è pronto a debuttare in Serie A. Dopo la prima partita ufficiale della stagione in Conference League, la Roma affronta per la prima giornata del campionato la Fiorentina. Queste le parole nel pre partita del portoghese.

Mourinho a DAZN

Alla 997ª in carriera. Che emozioni ci sono? Le stesse di 20anni fa. Quando sei appassionato di quello che fai non cambia niente. L’ambizione è uguale. Il feeling prima di una partita non cambia mai.

Come ha trasmesso questo feeling? Ci può anticipare qualcosa di quello che dirà negli spogliatoi appena prima di entrare in campo? Il lavoro è stato fatto prima. Oggi è più un giorno per rilassare e dopo far concentrare. Abbiamo lavorato in campo per tanto tempo. Vogliamo giocare per vincere.

Italiano gioca molto sui terzini. Come si aspetta l’atteggiamento della Fiorentina? Ovviamente abbiamo guardato le sue idee con lo Spezia, ma noi allenatori abbiamo principi di base che non cambiano mai. È una squadra che ha tanta qualità individuale e che è ben allenata. Giocano in maniera fantastica sulle fasce, pressa alto. È una squadra da rispettare, come loro faranno con noi.