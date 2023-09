Mourinho: “Notte insonne per risolvere i problemi. Cercheremo di cambiare”

Il tecnico riprenderà oggi gli allenamenti alle 15,30 in vista del Frosinone: "Lavoreremo con i giocatori e se non possiamo farlo sul campo, perché siamo in accumulazione di partite e di stanchezza, dobbiamo analizzare"

"Devo analizzare con i giocatori. Devo arrivare a Trigoria oggi e invece di dormire devo mettere su la partita e analizzare ogni dettaglio". Queste le parole rilasciate ieri dopo la batosta di Marassi da Mourinho ai canali ufficiali della Roma poco prima della ripresa degli allenamenti che avverrà alle 15,30. "Domani (oggi, ndr) lavoreremo con i giocatori e se non possiamo farlo sul campo, perché siamo in accumulazione di partite e di stanchezza, dobbiamo analizzare. Dopo queste partite non mi piace entrare nello spogliatoio emozionato, parlare e di cose giuste o meno. Preferisco avere questo tipo di atteggiamento, analizzare e parlare domani. Quando non analizzo con i giocatori non mi sento a mio agio a farlo con la stampa. Lavoreremo per cercare di tornare a vincere. Il messaggio è questo: tutti insieme cercheremo di cambiare. Un punto nelle prime 3 partite abbiamo messo su di noi una pressione extra. Dopo ogni risultato diventa sempre pesante anche un pareggio positivo a Torino. Quando si guarda la classifica ovviamente è brutto. Abbiamo paura di stare lì? No perché arriveremo davanti, non saremo lì. Ovviamente però dobbiamo lavorare per vincere più partite".