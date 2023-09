Mourinho: “Non sono il problema della Roma”. L’Al Nassr punta Cristante

Domani il match contro il Frosinone: cancelli aperti alle ore 18.15. José convoca per la prima volta Joao Costa

Redazione

Vigilia di campionato per la Roma. Mourinho ha presentato il match contro il Frosinone in conferenza stampa: "Fino al 30 giugno sono qua con i miei giocatori. Non ho paura dei fischi dello stadio. Se vogliono venirmi a trovare sono qui a Trigoria, è qui che vivo". La proprietà è molto delusa e frustrata per i risultati fin qui ottenuti dalla Roma. Considerano la classifica inferiore alla qualità della rosa e ribadiscono che l’obiettivo minimo della stagione è la qualificazione in Champions.

"Per giocare a 4, ci servirà Joao Costa titolare. Sarà convocato ma non ti dico se giocheremo a 4". Questa l'indicazione tattica data da Mourinho (a sorpresa) in conferenza stampa. Nella testa del portoghese c'è la possibilità di passare ad un 4-4-2 ma per farlo, a detta sua, dovrà schierare da titolare l'esterno classe 2005. Nato a Umuarama (Brasile) e naturalizzato portoghese. I cancelli dello stadio Olimpico domani apriranno alle ore 18.15 e il club ricorda che l'ideale è arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Tra le poche luci dell'inizio di stagione della Roma c'è sicuramente Bryan Cristante. L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha messo gli occhi su di lui. Ad oggi c'è solo un semplice interesse e non è stata intavolata nessuna trattativa.

