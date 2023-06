Mourinho: “Non piangete, siete veri uomini”. Insulti a Taylor, aperta indagine Uefa

Mourinho alla squadra: "Testa alta, non piangete. Il calcio è il calcio"

Le immagini di Mourinho che parla alla squadra in cerchio a fine partita hanno fatto il giro del web. Lo Special One dopo la sconfitta contro il Siviglia, ha chiamato a raccolta tutto il gruppo parlando alla squadra con il cuore in mano e ribadendo il suo orgoglio per la prestazione fatta: "Noi abbiamo perso contro di loro? No persa, l'abbiamo pareggiata. Tu vai a casa, ci sono tuo papà, c'è tuo papà, c'è tua moglie. Ci sono tutti. Ci sono tutti. In realtà non abbiamo perso, non abbiamo perso". Queste alcune delle parole dello Special One che poi è entrato nel merito del suo futuro:" L'altro giorno l'ho detto a Lorenzo e Mancini. Sono venuti da me. Sono sicuro qua, io voglio continuare qua per voi, per tutto quello che ho dato per voi. Testa alta. Siamo stati insieme qua... Senza piangere. Calcio è calcio. Uomini sono uomini. Voi siete tutti uomini. Adesso andiamo".