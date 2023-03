Mourinho: “Non parlo del ricorso. Vedremo se Pellegrini potrà giocare 90 minuti”

Che idea si è fatto della sospensione della squalifica? "C'è un processo in corso e non devo parlare. Voglio lavorare in pace. Sono con la mia squadra oggi e voglio aiutarli a fare il meglio possibile".

Dybala? "Dipende da lui. Ci sono giocatori che giocano con le ex squadre e dal punto di vista emozionale interpretano la gara in modo professionale. Non lo so, non ho parlato con lui. Già ha giocato a Torino. È un ragazzo con tanta esperienza e non penso che sia un problema per lui di giocare contro la sua ex squadra".