Mourinho: “In vantaggio per miracolo, buona reazione. Sanches è sempre a rischio”

Le parole del mister portoghese dopo il match contro lo Sheriff: "Aouar ha un ritmo basso, quello che io chiamo "della paura" dopo un infortunio. A Lukaku fa bene giocare. Meglio nel secondo tempo, vittoria meritata"

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita contro lo Sheriff. Queste le parole del tecnico portoghese:

Ama di più vivere le partite in panchina ma in tribuna posizione provilegiata. Cosa le è piaciuto della partita? “Non mi è piaciuto il primo tempo indivdualmente e collettivamente. Senza intensità, siamo stati troppo lenti e senza controllo del gioco. L’1-0 era un miracolo perché non avevamo fatto niente per meritarlo. Il secondo tempo mi è piaciuto. Mi è piaciuta la reazione e i possibili gol. Soprattutto il controllo della partita. Abbiamo meritato la vittoria che è importante in un girone così”.

Conosce le condizioni di Sanches? Su Aouar? “Hanno bisogno di giocare. Hanno bisogno di ritmo e intensità. Renato purtroppo è questo, è sempre a rischio. E’ difficile da capire. Il Bayern non lo ha capito, così come il Psg e ora anche noi stiamo facendo fatica. Ha giocato 45 minuti con l’Empoli, tre giorni di riposo, era apposto per giocare ma purtroppo ha sentito qualcosa. Aouar ha un ritmo basso, quello che io chiamo "della paura" dopo un infortunio muscolare. Ha giocato quell’ora di cui aveva bisogno”.

Bove comincia a meritare una maglia da titolare? “Sono tutti titolari. Non penso che Bove per questi 30 minuti lo meriti di più rispetto alla settimana scorsa. Sa quello che deve fare. Due anni fa sarebbe andato in prestito in Serie C, oggi è un giocatore che ha questo potenziale che ti fa fare questa domanda. Bravissimo ragazzo”

Si aspettava Lukaku così carico e in buona forma? “Sì, è un giocatore che con questa struttura fisica ha bisogno di giocare. Ha bisogno di agilità e questo arriva solo con le partite e per questo ha giocato. Volevo cambiarlo prima ma avevo paura che potesse succedere qualcosa e quindi abbiamo lasciato il suo cambio per gli ultimi minuti. A lui fa bene giocare”.

