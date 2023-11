Mourinho: “Non dimentico Praga ma oggi possiamo vincere. Sanches non ha i 90 minuti”

News as roma: tutte le notizie

Le parole dello Special One: "Pellegrini ancora meno. Aouar per profilo fa un po' di fatica quando l'intensità e l'aggressività è alta"

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn prima del derby contro la Lazio. Queste le sue parole:

Come si arriva a questo derby? La squadra ha recepito il messaggio di Praga? "Speriamo. La partita di Praga non la possiamo più vincere e al di là di quello che succederà oggi non la dimenticherò. L'abbiamo persa e oggi invece possiamo vincere".

Sulla formazione. È quella che da più garanzie? "Renato non è in condizione di fare 90 minuti. Pellegrini ancora meno. Aouar per profilo fa un po' di fatica quando l'intensità e l'aggressività è alta. Giocheranno questi 3 senza problemi fisici".

Che Lazio affronterete? "Una squadra fiduciosa che ha vinto una partita importantissima. Ha avuto tutta la settimana per prepararsi e che sa giocare queste partite. Sa anche prendere la partita dove si sente più confortevole".

