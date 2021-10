Mourinho mostra il suo portachiavi Green Pass – FOTO

Nella foto che ha pubblicato su Instagram lo mostra orgoglioso nel suo ufficio, dove dietro gli rende onore un bel quadro dedicato proprio allo Special One

In molti lo salvano sul telefono e lo esibiscono al momento necessario, altri lo hanno stampato, altri ancora lo hanno applicato sulla cover per averlo ancora a disposizione. José Mourinho, invece, il suo Green Pass l'ha attaccato alle chiavi con una comoda placca personalizzata, accanto al portachiavi con lo stemma della Roma. Nella foto che ha pubblicato su Instagram lo mostra orgoglioso nel suo ufficio, dove dietro gli rende onore un bel quadro dedicato proprio allo Special One.