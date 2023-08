Mourinho, lo Special One sarà il testimonial di SkySport per le coppe europee

È stato scelto un volto d'eccezione per promuovere la campagna di lancio delle coppe europee che saranno trasmesse da SkySport. Il testimonial, infatti, sarà José Mourinho. L'allenatore portoghese della Roma, è il protagonista della promozione dalla nota società televisiva per la copertura di tutte e tre le competizione Uefa, dalla Champions all'Europa League, passando anche per la Conference League. Anche quest'anno Sky, garantirà la trasmissione di 121 partite su 137 della coppa delle grandi orecchie, mentre per le altre due competizioni la copertura sarà totale. La scelta dello Special One non è stata sicuramente casuale visto il grande feeling che lega José Mourinho con questi trofei. Non bisogna dimenticare, infatti, che il tecnico portoghese è il primo allenatore ad aver vinto tutte e tre le competizioni europee.