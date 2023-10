Mourinho: “Llorente oggi non era pronto. Vedere Bove titolare non sorprende nessuno”

Le parole dello Special One: "Diego può partire dall'inizio contro lo Slavia. Lukaku? Oggi è un uomo, non più il bambino che ho conosciuto al Chelsea"

Redazione

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky prima dell'inizio del match contro il Monza. Queste le sue parole:

Confermato Cristante in difesa. Llorente non è pronto? "Sì, non ha 90 minuti. Sarebbe un rischio iniziare con lui. Ieri nelle mezze parole ho detto "a disposizione" ma per me significa avere un difensore in panchina che non avevo a Cagliari. È presto però. Se tutto va bene, se oggi gioca o gioca poco e se può lavorare bene fino a giovedì, inizierà con lo Slavia".

Ha valorizzato molti giovani, uno di questi è Bove. Cosa ha che le piace? "Mi piace che guardiamo a lui non come un giovane ma come uno con maturità. Quando gioca non è una sorpresa per nessuno, capisce bene le dinamiche, è intelligente e impara a grande velocità. Ha anche capacità fisica e mentale di grande livello. Quando manca Cristante, lui è capace di dare stabilità al nostro gioco".

Il migliore impatto di Lukaku era con lei al Manchester united. Cosa ha di così speciale? "Ha segnato sempre, ache all'Anderlecht o al West Bromwich. Ha il gol nella sua natura. È un rifermento important e per noi. Non siamo una squadra molto veloce, in transizione abbiamo qualche limite. Romelu ci dà anche questa profondità. Oggi è un uomo, non più il bambino che ho conosciuto al Chelsea. Ha stabilità psicologica. È arrivato da poco ma ha una personalità forte in campo e nello spogliatoio".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.