Mourinho, lezione di difesa: negli ultimi 30 anni mai così tanti clean sheet

Il gioco del calcio presuppone una regola base per vincere: segnare e non farsi segnare. Un concetto elementare, alla portata anche di Cassano. La Roma di Mourinho, quella terza in classifica e con una coppa già in bacheca, è sicuramente più brava nella seconda parte di questo teorema. Ma lo Special è andato al di là ottenendo un record difficilmente eguagliabile. Dal 2000 ad oggi, infatti, nessun allenatore aveva ottenuto una media di clean sheet così alta. Con quello di Torino Mou è salito a 39 partite su 96 a disposizione senza subire gol con una media del 41% circa. Un dato esploso in questo 2023 in cui i clean sheet sono stati addirittura 8 su 14 gare. Nella storia della Roma solo nell'epoca dei due punti si erano toccate vette più alte. Con Carletto Mazzone, nelle prime due stagioni in cui valeva la regola dei tre punti per vittoria e in cui quindi sono aumentati i gol, i clean sheet erano stati 24 su 68 partite con una media di poco superiore al 35%. Peggio, ovviamente, faranno poi Carlos Bianchi e il primo Zeman.