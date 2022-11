Mourinho: “Lazio favorita in Conference”. Tare la definì “competizione dei perdenti”

Mourinho è già in clima derby. Dopo la vittoria per 3-1 contro il Ludogorets e la qualificazione ai playoff di Europa League, il tecnico giallorosso ha punzecchiato Tare in conferenza stampa: "Penso che la Lazio è diventata la favorita per vincere la Conference. Non lo sto dicendo con ironia. - sentenzia lo Special One - L’unico problema è che il signor Tare non vuole che lo facciano. Sarri ha i giocatori e sono i favoriti". Il ds della Lazio, ospite alla LUISS di Roma per una lezione il 15 ottobre 2022, aveva dichiarato: "Nel calcio si inventano competizioni inutili come la Conference League, che chiamo competizione dei perdenti". Adesso Tare e la squadra biancoceleste dovranno giocare i playoff di questa competizione a febbraio. La Roma, invece, scoprirà lunedì la sua avversaria per i playoff di Europa League. Il derby ci sarà domenica, ma la sfida a distanza è già iniziata.