Mourinho: “Lascio la Roma”. L’intervista spopola sul web, ma è un fake – VIDEO

"No allora non hai capito. A Roma non ci rimango, settimana scorsa ho firmato un pre-contratto con il PSG. Stanno parlando anche con Dybala da tre mesi ed è probabile che anche lui venga". Questa è la falsa intervista rilasciata da una voce costruita con l'intelligenza artificiale che somiglia a quella di José Mourinho. Le parole del mister stanno spopolando sul web e i tifosi sono in allerta, ma si tratta di un deepfake. Lo Special One non ha mai pronunciato queste parole. Il video che gira su TikTok è stato prodotto con un programma di alterazione vocale. Le dichiarazioni sono state anche riportate dalla trasmissione Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport specificando che si tratta di una notizia totalmente falsa.