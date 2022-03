Mourinho: “La mia presenza non cambia molto. Non penso al derby”

Le parole dello Special One

Oggi torna in campionato. Che sensazioni prova? “Non cambia tanto, il lavoro principale si fa prima della gara. Non cambia molto, forse si sta solo più rilassati durante la partita".

Cosa ha recepito in questi giorni dai giocatori? “Professionalità, abbiamo giocato giovedì. Non è facile dal punto di vista mentale e fisico. Soprattutto quando si gioca contro una squadra che ha una settimana per preparare la gara. Con Verona e Venezia è già successo. Per questo abbiamo deciso di stare insieme e recuperare”