Mourinho, la figlia Matilde: “Non lo vedo come un eroe, è un uomo normalissimo”

Se José Mourinho è diventato emblema e ispirazione per tutto il mondo del calcio, anche sua figlia spera di non essere da meno. "È sempre stato prodigo di consigli. Mi ha detto 'Fai ciò che credi, purché prenda seriamente il tuo lavoro e ti impegni con coscienza, cercando di essere sempre molto, molto organizzata"- racconta ad 'Adnkronos' Matilde Faria Mourinho Felix , 25 anni, figlia dello Special One che ha creato un suo marchio di gioielli sostenibili realizzati con diamanti sintetici, di laboratorio. Un cammino, quello della Matilde Sustainable Jewellery, di cui José Mourinho è il primissimo sostenitore.

"Non lo vedo come un eroe, nè tanto meno come una persona inarrivabile, il mio 'daddy' è un uomo normalissimo", sottolinea Matilde Mourinho a margine del Phygital Sustainability Expo a Roma in cui ha presentato il suo marchio. "Desideravo creare un prodotto che potesse essere facilmente acquistabile dalle ragazze della mia età. Un oggetto del desiderio che fosse al contempo emblema di sostenibilità e accessibilità. Cuore della mia creatività è anche una presa di coscienza profonda di quanto i diamanti descritti come meravigliosi, inaccessibili, perfetti, qualcosa a cui ambire, a cui aspirare, siano spesso emblema dello sfruttamento e del dolore dell'uomo".