Mourinho: “Il problema è come gioca la squadra non gli errori individuali”

Come ha lavorato sugli errori individuali in difesa?“Penso che gli errori individuali sono fuori dal contesto, non mi preoccupano. Li può avere ognuno di noi e questo non è un problema per me. Il problema è il focus sulla squadra, se vince o pareggia, se gioca bene o male. Oggi come squadra dopo la sconfitta in Serie A, abbiamo la possibilità di vincere e tornare ad una posizione alta in classifica anche se è ancora presto per guardarla. Abbiamo questa possibilità e noi come squadra dobbiamo provare”.