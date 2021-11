Mourinho, gli esoneri in Premier League valgono 100 milioni di sterline

Il tecnico della Roma ha percepito più di ogni altro tecnico di Premier League come risarcimento per il licenziamento

José Mourinho ha guadagnato 97,674,480 milioni di sterline solo per essere stato licenziato. Lo riporta il DailyStar, che parla di uno studio operato da 101Great Goals che ha visto lo Special One arrivare a percepire quasi 50 milioni di sterline in più rispetto a qualsiasi altro manager in Premier League, solo come risarcimento per il licenziamento.