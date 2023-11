Mourinho furioso ordina il silenzio stampa alla squadra: “Parlo solo io”

José Mourinho non ci sta. Lo Special One (infuriato) nel post partita ai microfoni di SkySport, ha sottolineato la brutta prova della sua squadra all'Eden Arena di Praga ordinando anche il silenzio stampa: "E' mancato tutto. Non voglio parlare tanto. Il fatto che i giocatori non parleranno alla stampa è stata una mia decisione, Belotti lo ha fatto perché è stato subito dopo la partita. Nessuno deve parlare perché non c’è niente da dire oltre a quello che dirò io". Queste le prime parole di Mourinho che ha poi continuato entrando nel dettaglio della prestazione: "Risultato meritatissimo per lo Slavia, e anche per noi in negativo. Non mi è piaciuto niente, ho già parlato con i giocatori nello spogliatoio, cosa che di solito non faccio perché ho l’adrenalina in corpo, ma il fatto che ero lontano a vedere la partita mi ha dato una tranquillità diversa per parlare. L’ho fatto, quello che ho detto rimane tra noi. Volevo essere solo onesto e giusto con i ragazzi dello Slavia che hanno meritato al 100%”. Questa sconfitta costa alla Roma il primo posto nel girone a causa della differenza reti favorevole alla formazione ceca. Ora i giallorossi dovranno necessariamente vincere le ultime due partite (contro Servette e Sheriff) sperando in un passo falso degli avversari odierni.