Mourinho, fuga a Londra: relax in famiglia con la figlia Matilde

Il viaggio non è stato solo a scopo di svago: lo Special One ha approfittato per rilasciare una lunga intervista a Sky Sport UK

Mourinho ha concesso alla squadra tre giorni di riposo. Tra chi è volato a Dubai e chi a Milano, lo Special One ha deciso di tornare a Londra, dove vive la figlia Matilde con la quale non era riuscito a festeggiare il compleanno. La sera, infatti, si giocava Roma-Bodo/Glimt. Nel tardo pomeriggio è stato avvistato a King's Road, strada principale quartiere di Chelsea: il tecnico portoghese camminava veloce e testa bassa con cardigan grigio e sneakers. Ovviamente è stato riconosciuto e si è concesso per qualche selfie, senza però parlare della sua Roma. Nel mentre ha approfittato per rilasciare una lunga intervista a Sky Sport UK.