Mourinho, frecciatina a Sarri: “Non abbiamo perso né per il sole, né per l’arbitro”

José Mourinho in conferenza stampa dopo la gara con l'Atalanta ha parlato delle condizioni di Dybala e ha lanciato una frecciatina a Maurizio Sarri: "Dopo il fallo di Palomino è rimasto come un giocatore in meno. È un problema traumatico, ma per Abisso non è successo niente. Ma non abbiamo perso né per il sole, né per l'arbitro". L'allenatore della Lazio dopo il ko interno col Torino ha attaccato duramente il direttore di gara e ha dato la colpa al caldo delle ultime settimane: "Questo è un arbitro da fermare, se non lo fermano c’è da preoccuparsi. Eravamo meno brillanti del solito, il cambio di temperatura degli ultimi giorni ci ha un po' penalizzati". Continua lo scontro a distanza tra i due mister.